В Україні створять лабораторію, де розроблятимуть вакцини
Наразі в Україні немає можливостей виготовляти вакцини. Втім найближчим часом це планують виправити. Так, у МОЗ заявили, що вже ведуть перемовини про створення лабораторії на базі Інституту епідеміології.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Сегодня".
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За словами Ляшка, керівництво Академії медичних наук погодились працювати над розробленням вакцин, якщо у них буде для того необхідна база.
Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів.
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Чому Україна повинна мати свою лабораторії для створення вакцин? Україна не займається розробкою та створенням вакцин. Натомість така ситуація ставить Україну в незручне становище, адже їй доведеться залежати від тих, хто погодиться продати вакцину проти COVID-19.
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