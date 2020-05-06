В Україні створять лабораторію, де розроблятимуть вакцини

Наразі в Україні немає можливостей виготовляти вакцини. Втім найближчим часом це планують виправити. Так, у МОЗ заявили, що вже ведуть перемовини про створення лабораторії на базі Інституту епідеміології.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Сегодня".

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За словами Ляшка, керівництво Академії медичних наук погодились працювати над розробленням вакцин, якщо у них буде для того необхідна база.

Віктор Ляшко “Ми ухвалили спільне рішення, що побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка працюватиме як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дасть змогу поєднати науку і практику”.

Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів.

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Чому Україна повинна мати свою лабораторії для створення вакцин? Україна не займається розробкою та створенням вакцин. Натомість така ситуація ставить Україну в незручне становище, адже їй доведеться залежати від тих, хто погодиться продати вакцину проти COVID-19.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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