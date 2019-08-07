В Україні заборонили ліки для діабетиків

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В Україні заборонили ліки для діабетиків
В Україні заборонили ліки для діабетиків / topsante.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила серії ліків "Метформін" для лікування цукрового діабету 2 типу.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 6 серпня.

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Під заборону потрапили:

Номер реєстраційного посвідчення

Назва лікарського засобу

Лікарська форма

UA/12646/01/02

МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 850 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)

UA/12646/01/03

МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)

UA/12646/01/01

МЕТФОРМІН

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)

Держлікслужба заборонила всі серії у формі "in bulk" зазначених вище лікарських засобів, які були випущені в обіг з 23.04.2018 до 25.02.2019.

Виробником ліків є "Індоко Ремедіс Лімітед", Індія.

Держлікслужба заборонила всі серії ліків
Держлікслужба заборонила всі серії ліків "Метформін" у формі "in bulk"

Заборону встановили через припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008).

Препарат призначений для лікування цукрового діабету ІІ типу (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії, особливо у хворих, які страждають на ожиріння.

 
Діабет – що це?

Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом.

Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

Його також призначають для зниження ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і надлишковою масою тіла, які застосовували "Метформін" як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки Діабет
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