В Україні заборонили ліки для діабетиків
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила серії ліків "Метформін" для лікування цукрового діабету 2 типу.
Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 6 серпня.
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Під заборону потрапили:
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Номер реєстраційного посвідчення
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Назва лікарського засобу
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Лікарська форма
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UA/12646/01/02
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МЕТФОРМІН
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таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 850 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)
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UA/12646/01/03
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МЕТФОРМІН
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таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)
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UA/12646/01/01
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МЕТФОРМІН
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таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці)
Держлікслужба заборонила всі серії у формі "in bulk" зазначених вище лікарських засобів, які були випущені в обіг з 23.04.2018 до 25.02.2019.
Виробником ліків є "Індоко Ремедіс Лімітед", Індія.
Держлікслужба заборонила всі серії ліків "Метформін" у формі "in bulk"
Заборону встановили через припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008).
Препарат призначений для лікування цукрового діабету ІІ типу (інсуліннезалежний) при неефективності дієтотерапії, особливо у хворих, які страждають на ожиріння.
Це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом.
Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.
Його також призначають для зниження ускладнень діабету у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і надлишковою масою тіла, які застосовували "Метформін" як препарат першої лінії після неефективної дієтотерапії.
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