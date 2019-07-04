В Україні заборонили ліки для зменшення болю у м'язах

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію спазмолітиків "Диспорт".

Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня.

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Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.

Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.



В Україні заборонили серію ліків "Диспорт"​

"Диспорт" призначають для симптоматичного лікування фокальної спастичності:

верхніх кінцівок у дорослих;

нижніх кінцівок у дорослих з ураженням гомілковостопного суглоба після перенесеного інсульту або травматичного ушкодження головного мозку;

динамічної еквінусної деформації стопи у дітей віком від 2 років з церебральним паралічем, терапію проводять в спеціалізованих лікувальних закладах.

Спастичність – що це? Це патологічна напруга м'язів, яка викликає контрактури - зміни в м'язах, сухожиллях і суглобах. При проведенні комплексної терапії та реабілітації нормальне положення руки відновлюється.

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