В Україні заборонили ліки для зменшення болю у м'язах

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В Україні заборонили серію ліків "Диспорт"
В Україні заборонили серію ліків "Диспорт" / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одну серію спазмолітиків "Диспорт".

Рішення відомство прийняло у середу, 3 липня.

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Мова йде про лікарський засіб "Диспорт", 500 ОД, серії N25389, виробництва "Іпсен Біофарм Лімітед", Великобританія, з маркуванням турецькою мовою.

Серію препарату заборонили через те, що ліки виробили для ринку Туреччини і вони офіційно не ввозилися на територію України.

В Україні заборонили серію ліків
В Україні заборонили серію ліків "Диспорт"​

"Диспорт" призначають для симптоматичного лікування фокальної спастичності:

  • верхніх кінцівок у дорослих;
  • нижніх кінцівок у дорослих з ураженням гомілковостопного суглоба після перенесеного інсульту або травматичного ушкодження головного мозку;
  • динамічної еквінусної деформації стопи у дітей віком від 2 років з церебральним паралічем, терапію проводять в спеціалізованих лікувальних закладах.
 
Спастичність – що це?

Це патологічна напруга м'язів, яка викликає контрактури - зміни в м'язах, сухожиллях і суглобах. При проведенні комплексної терапії та реабілітації нормальне положення руки відновлюється.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Ліки Лікування
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