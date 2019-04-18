В Україні заборонили ліки від опіків та хвороб шлунку

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В Україні заборонили ліки від опіків та хвороб шлунку
В Україні заборонили ліки від опіків та хвороб шлунку / Фото з вільних джерел

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила тимчасову заборону на реалізацію та використання лікарського засобу "Обліпихи олія".

Таке рішення відомство прийняло у середу, 17 квітня.

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Мова йде про препарат "Обліпихи олія", по 50 мл у флаконах, серії 221217. Виробником є ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна.

Заборону встановили через невідповідність вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/2685/01/01 за показником "Кількісне визначення".

В Україні заборонили ліки від опіків та хвороб шлунку
В Україні заборонили ліки від опіків та хвороб шлунку

"Обліпихи олію" застосовується для лікування ерозивно-виразкових, атрофічних уражень прямої кишки, геморою, тріщин ануса. Препарат також лікує опіки, пролежні, променеві ураження шкіри.

"Обліпихи олію" можна використовувати для інгаляцій: при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв’язок, трахеї, бронхів). Місцево препарат застосовують для лікування тонзилітів, ангін, гайморитів.

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Теги: Здоров'я Лікування Ліки Шлунково-кишковий тракт
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