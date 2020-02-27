Від коронавірусу помер колишній посол Ірану

Від коронавірусу помер екс-посол Ірану в Ватикані Хаді Хосроушахі, йому був 81 рік.

Колишній посол помер 27 лютого, переддень його госпіталізували в лікарню Тегерану, де й підтвердили наявність коронавірусу, пише BNO.

Читайте також: Заступник міністра охорони здоров'я та депутат парламенту Ірану захворіли на коронавірус

У зв'язку зі смертю Хосроушахі очільник Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф висловив співчуття близьким і побажав їм терпіння.

Примітно, що в Ірані захворіли на коронавірус кілька чиновників. Зокрема, про хворобу повідомила віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар, заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі та депутат парламенту Махмуд Садекі.

Офіційно в Ірані число заражених коронавірусом Covid-2019 досягло 245, летальний результат зафіксований у 26 людей. Втім, чиновник Ахмад Фарахані заявив про 50 смертей, які сталися ще 13 лютого.

Вірменія та Таджикистан 24 лютого оголосили, що припиняють на два тижні сухопутне сполучення з Іраном і обмежує авіасполучення у зв'язку з коронавірусом.

До теми: Іран на другому місці за смертністю від коронавірусу: померли 50 людей

ВООЗ оголосила, що лише 2% випадків захворювання коронавірусом Covid-2019 завершуються летально. Що старша людина, то небезпечніший для неї цей вірус, тоді як діти заражаються доволі рідко. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають (2,8%), ніж жінки (1,7%).



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я