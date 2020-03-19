Від коронавірусу в Італії померли вже більше людей, ніж у Китаї: статистика

Поки у Китаї ситуація з епідемією коронавірусу врегульовується, в Італії усе досі доволі серйозно. Станом на 19 березня кількість смертей в Італії уже перегнала аналогічний показник у Китаї, звідки і походить вірус.

Протягом 19 березня у Китаї зафіксовано 8 нових смертей від коронавірусу, тим часом в Італії одразу 427 летальних випадків.

Важливо Коронавірус з Китаю: останні новини

Загалом у Китаї на коронавірус захворіли майже 81 тисяча людей, але понад 70 тисяч інфікованих уже вилікувалися. Від інфекції у Піднебесній померли 3 тисячі 245 людей.

Тим часом в Італії загалом захворіли понад 41 тисяча людей, але цей показник щодня зростає. Станом на 19 березня від коронавірусу на території Італії померли 3 тисячі 405 людей.

Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Китаї ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус майже чверть мільйона людей.

Понад 80 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вилікувалися, але майже 10 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.

Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу: