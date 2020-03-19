Від коронавірусу в Італії померли вже більше людей, ніж у Китаї: статистика
Поки у Китаї ситуація з епідемією коронавірусу врегульовується, в Італії усе досі доволі серйозно. Станом на 19 березня кількість смертей в Італії уже перегнала аналогічний показник у Китаї, звідки і походить вірус.
Протягом 19 березня у Китаї зафіксовано 8 нових смертей від коронавірусу, тим часом в Італії одразу 427 летальних випадків.
Важливо Коронавірус з Китаю: останні новини
Загалом у Китаї на коронавірус захворіли майже 81 тисяча людей, але понад 70 тисяч інфікованих уже вилікувалися. Від інфекції у Піднебесній померли 3 тисячі 245 людей.
Тим часом в Італії загалом захворіли понад 41 тисяча людей, але цей показник щодня зростає. Станом на 19 березня від коронавірусу на території Італії померли 3 тисячі 405 людей.
Епідемія коронавірусу у світі: найважливіше
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Китаї ще у грудні 2019 року. З того часу епідемія поширилася по майже усьому світу, а захворіли на коронавірус майже чверть мільйона людей.
Понад 80 тисяч хворих порівняно легко змогли перенести хворобу і вилікувалися, але майже 10 тисяч людей у всьому світі через коронавірус померли.
Країни, які найбільше постраждали від коронавірусу:
- Італія – понад 41 тисяча інфікованих і 3 тисячі 405 людей померли;
- Китай – понад 80 тисяч інфікованих і 3 тисячі 245 людей померли;
- Іран – майже 18 тисяч інфікованих і 1 тисяча 284 осіб померли;
- Іспанія – понад 17 тисяч інфікованих і 803 людей померли;
- Франція – понад 9 тисяч інфікованих і понад 264 людей померли.