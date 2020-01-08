Від ускладнень грипу в Україні померла жінка

В Україні від ускладнень грипу померла 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу лише на десятий день хвороби.

Хвора на грип жінка перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ.

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"На жаль, жінку врятувати не вдалося – 3 січня хвора померла", – мовиться в повідомленні.

Там додали, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 у жінки був підтверджений лабораторно. Жінка також належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання і не була вакцинована від грипу.



Симптоми грипу / Інфографіка 24 каналу



Профілактика грипу / Інфографіка 24 каналу

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