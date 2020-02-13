Все, що ви могли не знати про презерватив та найпоширеніші міфи про його використання

Сьогодні Світовий день презерватива, а вже завтра, у День святого Валентина, щосекунди у світі будуть використовувати по 87 презервативів! Відтак, Уляна Супрун розповіла, як правильно обирати презервативи та як правильно ними користуватися.

Презерватив — засіб контрацепції бар'єрного типу. Це єдиний спосіб запобігти інфекціям, які передаються статевим шляхом, та вагітності водночас. У випадку правильного використання презервативу, його ефективність становить 98%, пише Уляна Супрун.

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Міфи про презервативи

Презервативи не мають терміну придатності

Це не так! Що менше часу з моменту виготовлення презервативу минуло, то більш еластичним буде латекс. Дешевші презервативи мають термін придатності 2–3 роки, дорожчі — 3–5 років. Після того, як термін придатності мине, ризики того, що презерватив порветься зростають.



Не варто використовувати два презервативи водночас/Фото: Unsplash

Два презервативи водночас захищають краще

Навпаки, через тертя один об одного ефективність презерватива як засобу контрацепції знижується на 20%.

Презервативи часто рвуться

Презервативи можуть порватися у таких випадках: закінчився термін придатності, неправильний спосіб використання, пошкоджені цілісність або форма презервативу. Дотримуйтеся правил користування презервативами, аби уникнути неприємного інциденту.

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Презервативи слід використовувати лише при вагінальному сексі й тільки з новими партнерами

Головна функція презервативу – захист не лише від небажаної вагітності, а й від інфекцій, якій передаються статевим шляхом. Зокрема, презерватив дозволяє знизити ймовірність інфікуватися ВІЛ.

Варто розуміти, навіть якщо ви довіряєте своєму партнеру на всі 100%, використовувати бар'єрні засоби контрацепції треба. Йдеться не так про довіру, як про ваше з ним/нею здоров'я.

При оральному сексі не треба використовувати презерватив

Деякі венеричні захворювання можуть передаватися і через шкіру чи слину. Також інфекцію можна підхопити, якщо в роті є мікротріщини чи відкриті рани. Герпес, хламідіоз, гонорея, сифіліс та гепатит В — найпоширеніші інфекції, які передаються під час орального сексу.

Якщо партнерка п'є протизаплідні гормональні препарати, можна не користуватися презервативами

Користуватися презервативами потрібно завжди, адже їхня головна функція — бар'єрний захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Навіть якщо ви багато років у стосунках і довіряєте один одному, пам'ятайте, що деякі інфекції передаються від тілесного контакту, через кров або слину.

Якщо я користуюся презервативами, точно все буде гаразд

Не точно. Не всі презервативи створені задля запобігання вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Зокрема, несертифіковані презервативи не надають потрібного захисту. Перед купівлею перевірте наявність ліцензії та дотримання норм виготовлення виробу.

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Презерватив – єдиний захист проти інфекцій, які передаються статевим шляхом/Фото:Unsplash

Як правильно користуватися презервативами?

Перевірте чи не пошкоджено упаковку. Адже від цього залежить те, чи не порветься презерватив під час статевого акту. Не варто також носити презервативи у задній кишені штанів, у гаманці чи сумці без оригінальної коробки, в якій ви їх купували. Адже, картонна коробка зберігатиме форму презерватива, бо пом'ятий презерватив – це менш ефективний презерватив.

Не відкривайте упаковку зубами, ножицями, ножем, нігтями. Слід обережно відкрити упаковку руками та вийміть презерватив.

Жіночий презерватив вставте у вагіну. Фактично механізм використання жіночого презерватива майже нічим не відрізняється від чоловічого, лише спосіб його розміщення.

Під час наступного статевого акту використовуйте новий презерватив. Вони одноразові.

Зазвичай презервативи виготовляють з латексу, інколи — з поліуретану (для тих, у кого алергія на латекс). Попри поширене уявлення про те, що презервативи бувають лише чоловічі, існують також і жіночі.

Як правильно обирати презервативи?

Купуйте презервативи в аптеках та перевіряйте термін придатності. Їх слід зберігати у сухому прохолодному місці, ховати від прямих сонячних променів, зберігати у сухому та прохолодному місці.

Підбирайте лубриканти. Їхнє використання зменшує тертя під час сексу та ризики, що презерватив розірветься. Але лубрикант потрібен не усім. Порадьтеся стосовно цього зі своїм гінекологом.

Підбирайте правильний розмір. Так, це не міф. Чоловічі презервативи бувають кількох розмірів, і для правильного вибору треба виміряти пеніс у стані ерекції — довжину та діаметр.

Зважайте на призначення презервативів.

Не всі презервативи створені для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, або вагітності. Деякі навпаки створені з метою стимуляції або заради розваги (флуоресцентні, до прикладу).

Говоріть про контрацепцію з партнером чи партнеркою. Вмійте відмовити у статевому акті, якщо ваш партнер не хоче скористатися презервативом на відміну від вас. Коли йдеться про здоров'я, немає незручних тем.

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