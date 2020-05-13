Як зменшити травми від носіння засобів індивідуального захисту: поради медпрацівникам

Практично кожен тип засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), маски для обличчя, захисні окуляри, щитки для обличчя, рукавички, може спричинити серйозні проблеми зі шкірою. Як зменшити травми – читайте далі.

Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці. Медичні працівники через тривале використання ЗІЗ можуть стикнутися з чималим переліком травм – пошкодження шкіри та рани, постійне почервоніння та свербіж, дерматит або ерозія епідермісу шкіри.

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"Задля кращого захисту, респіратори мають дуже щільно прилягати до шкіри, тому тривале носіння, підвищена вологість і тиск сприяють травмуванню шкіри. Навіть халати можуть підсилювати потовиділення і перегрівання, а в поєднанні з тертям, це може призвести до дерматиту", – пояснила Супрун.

Часте носіння ЗІЗ без зміни протягом годин може навіть підвищувати ризики інфікування.

Канадська організація "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" представила перелік порад, як запобігти таким травмам.

За 1-2 години до початку роботи та одягання ЗІЗ медпрацівникам рекомендовано добре вимити та висушити обличчя, нанести зволожувальний крем і зачекати, аби він добре поглинувся шкірою і висохнув. Додамо, що зайва волога підвищує ризики мати пошкодження шкіри.

Нанести крем варто на ділянки обличчя, які найбільше контактують із ЗІЗ, наприклад вуха, лоб та ніс. Рекомендовано уникати косметики на масляній основі, змащування шкіри вазеліном та мазями, що містять цинк,

– додала ексочільниця МОЗ.

За 5 хвилин до того, як одягнути ЗІЗ варто нанести на обличчя захисні герметики для шкіри, що утворюють прозоре захисне покриття.

Важливо протестувати ЗІЗ та переконатися, що засоби індивідуального захисту не викликають дискомфорту, адже свербіння та травми шкіри можуть бути пов’язані, зокрема, з неправильним використанням.

Якщо носіння ЗІЗ викликає серйозне пошкодження шкіри (після зняття сліди не зникають протягом 20-30 хвилин), можна використовувати спеціальні пов’язки чи накладки з різних матеріалів та тканин, наприклад, тонкого силікону,

– додала Супрун.

Матеріал повинен бути максимально тонким, а вирізана накладка виготовлена так, аби охопити частину обличчя чи голови, яку безпосередньо треба захистити.

This is what you look like after wearing an N95 mask all day. We don’t have enough of anything. We need @SenSanders more than ever now. Help us help you. #SandersSisters #NursesForBernie pic.twitter.com/jfVKPct2cD — genithecrankynurse (@genithecrankyn1) March 19, 2020

Якщо після зняття ЗІЗ є пошкодження шкіри – не варто їх масажувати, оскільки це може збільшити пошкодження тканин. Після миття треба ретельно витерти обличчя та нанести зволожувальний крем.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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