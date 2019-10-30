Як безпечно знижувати температуру: дозування та препарати

Спеціалісти рекомендують використовувати тільки два препарати для зниження температури: ібупрофен та парацетамол.

Парацетамол можна використовувати для дітей, починаючи з місячного віку. Ібупрофен відповідно до інструкції може використовуватися з 3-місячного віку, розповіла сімейний лікар Мельник Олена.

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У будь-якому випадку підвищена температура у малюка перших 3 місяців життя вимагає в першу чергу огляду педіатра для виключення важких бактеріальних інфекцій, які в цьому віці можуть проявлятися тільки лихоманкою.

Однак за міжнародними рекомендаціями препарати ібупрофену можуть безпечно використовуватися починаючи з 6 місяців життя.

Коли варто знижувати температуру?

Температура – це лише захисна реакція нашого організму на потрапляння інфекції. Це означає що він запустив вже необхідні механізми й активно бореться з вірусом. Жар, слабкість, озноб. Ці симптоми супроводжують нас під час хвороби. Від них нікуди не дітися.

Але не поспішайте приймати жарознижувальні. Ліки тільки обманюють наш організм і не дають підтримувати ту саму температуру, яку бояться віруси та бактерії. Найкраще рішення – це дотримуватися постільного режиму і випити трав'яний чай з малиною або смородиною.

Але є ситуації, коли без ліків вже не обійтися. Якщо температура заходить за позначку 38,5 – це сигнал до початку активних дій.

Скільки пити ліків від температури?

Запам'ятайте: головне – вага людини, а не вік.

Ібупрофен: 1 разова доза = 10 мг на 1 кг ваги.

Парацетамол: 1 разова доза = 15 мг на 1 кг ваги.

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