Як часто можна пити знеболювальні

Прості знеболювальні, що складаються з однієї діючої речовини (парацетамол, нурофен, аспірин, найз), не можна пити частіше 15 днів в місяць (приблизно 3 дні на тиждень).

Комбіновані анальгетики, що складаються з декількох діючих речовин (цитрамон, ібуклін, солпадеїн, пенталгін), а також тріптани (суматриптан, Елетриптан) не можна пити частіше 10 днів в місяць (приблизно 2 дні в тиждень), розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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Що буде, якщо використовувати знеболювальні частіше?

В такому випадку існує високий ризик розвитку особливої ​​неприємною головного болю – абузусного, коли саме знеболююче провокує головний біль. Виходить замкнуте коло: біль – знеболююче – біль. Лікувати абузусний головний біль дуже важко.

Якщо ви не пам'ятаєте, як часто використовуєте знеболююче – відзначайте в календарі дні прийому таблеток протягом місяця. Понад 10-15 днів – необхідно звернутися до лікаря, який має досвід роботи з абузусним головним болем.

Тривалість прийому

Тривалий (місяці, роки) і частий прийом знеболюючих може негативно впливати на різні органи, викликаючи порушення роботи печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту (аж до смертельних кровотеч).

Що робити, якщо голова болить протягом декількох місяців або років?

По-перше, можна полегшити стан без ліків (достатній сон, відпочинок, фізична активність, сприятливий емоційний стан).

По-друге, існують спеціальні препарати, які застосовуються при хронічному болі, наприклад, при хронічній мігрені використовують бета-блокатори, антидепресанти, протисудомні. Таблетки підбирає лікар, самолікування неприпустиме!

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