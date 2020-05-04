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Як карантин вплинув на сексуальне життя людей в різних країнах: дослідження

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Як карантин вплинув на секс
Як карантин вплинув на секс / Unsplash

Коронавірус торкнувся усіх сфер життя, включаючи секс. Вчені з Китаю, Великобританії, Непалу і Бангладеш дослідили, як пандемія змінила сексуальне життя чоловіків і жінок

Результати першого дослідження, проведеного в Китаї, опублікували в The Journal of Sexual Medicine.

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До вибірки потрапили 459 осіб віком від 18 до 45 років: 270 чоловіків і 189 жінок. Респонденти проходили онлайн-опитування в середині березня, коли Китай перебував на суворому карантині.

Кожен четвертий учасник в цей період помітив зниження лібідо. Лише 18% чоловіків і 8% жінок заявили, що в ізоляції їх сексуальне бажання підвищилося.

Близько 37% учасників повідомили, що стали займатися сексом рідше, ніж раніше, а 32% чоловіків і 39% жінок відзначили, що стали отримувати менше задоволення від процесу.

В Китаї карантин негативно вплинув на сексуальне життя
В Китаї карантин негативно вплинув на сексуальне життя / unsplash.com

Інше дослідження опубліковано в журналі Psychiatry Research. В онлайн-опитуванні взяли участь 120 респондентів з Бангладеш, Індії та Непалу. Всі вони перебували в шлюбі. Трохи менше половини (45%) учасників відзначили, що карантин вплинув на їхнє сексуальне життя.

Близько 3,3% опитаних сказали, що стали займатися сексом набагато частіше – якщо раніше вони робили це раз на тиждень, то тепер понад п'ять разів. Як відзначають 50% подружжя, ізоляція допомогла їм зміцнити емоційну близькість в парі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Секс
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