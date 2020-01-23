Як не захворіти на китайський коронавірус: поради Супрун

Поширення раніше невідомого штаму коронавірусу – виклик для глобального здоров'я людства. Що потрібно знати про вірус та як захистися від небезпечної пневмонії – пояснила Уляна Супрун.

Пані Уляна зазначила, що новий штам коронавірусу вражає переважно людей зі слабким імунітетом та людей літнього віку. Втім, новий вірус швидко мутує та є потенційно небезпечним для кожного. А тому, слід знати, як захистися самому та як діяти, аби запобігти поширенню вірусу.

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Що таке коронавіруси

Передусім це зоонозна інфекція, тобто місцем їх зберігання та способом переміщення є тварини. Коронавіруси мають високу частоту мутацій і швидко змінюються, а відтак потенційно небезпечні для людей, адже передачу вірусу людині від людини вже підтвердили.

Коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.



Зупинити попередні епідемії вдалося завдяки карантинним заходам/Фото: Unsplash

Приклади коронавірусів, які вражають людей

SARS-CoV вперше був зафіксований у Китаї 2002 року. Хвороба поширилася у багатьох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії, спричинивши у 2002-2003 роках глобальний спалах – було зафіксовано понад 8 тисяч випадків, включаючи 774 смерті. Зупинити епідемію вдалося завдяки карантинним заходам: медичний персонал не покидав лікарні, куди надходили нові хворі.

вперше був зафіксований у Китаї 2002 року. Хвороба поширилася у багатьох країнах Північної і Південної Америки, Європи та Азії, спричинивши у 2002-2003 роках глобальний спалах – було зафіксовано понад 8 тисяч випадків, включаючи 774 смерті. Зупинити епідемію вдалося завдяки карантинним заходам: медичний персонал не покидав лікарні, куди надходили нові хворі. MERS-CoV спалахнув у 2012 році в Саудівській Аравії. Більшість хворих мали симптоми гострого респіраторного захворювання, включаючи лихоманку, кашель та задишку. Вірус мав високу летальність – близько 35% з 2500 людей, які були заражені вірусом, померли.

Про новий штамп вірусу

Новий штам коронавірусу – 2019-nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Багато людей, яких вразив вірус, працювали чи відвідували ринок в Ухані. Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) – це скупчення живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, тваринами та людьми.



За останній тиждень кількість підтверджених інфекцій збільшилася втричі/Фото:Reuters

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Фактори, які ускладнюють ситуацію

Лікарі повідомляють, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет.

Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.

Ситуація ускладнюється тим, що незабаром розпочнуться святкування до Китайського нового року. В цей час до Китаю приїжджають сотні мільйонів людей.

Уляна Супрун На даний момент експерти вважають, що в зоні ризику найбільш ймовірно люди із слабким імунітетом. Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини. Зараз вакцини проти коронавірусів не існує. Повідомляють, що вакцина проти нового штаму 2019-nCOV поки на ранній стадії розробки”.

Як захиститися:

часто та ретельно мити руки милом та водою;

не торкатися брудними руками очей, носа чи рота;

уникати тісного контакту з хворими людьми.



Якщо відчуваєте, що занедужали – залишайтеся вдома/Фото:Unsplash

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

залишайтеся вдома, якщо захворіли;

уникайте тісного контакту з іншими людьми;

прикривайте рот і ніс тканиною під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки;

провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Людям, які зараз знаходяться десь поблизу зони розповсюдження вірусу, радять:

підтримувати гігієну рук;

уникати відвідування ринків тварин та птахів;

уникати відвідування хворих;

звернутися до лікаря у разі появи симптомів — кашлю, лихоманки чи труднощів з диханням;

телефонувати заздалегідь, перш ніж їхати до лікарні.

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