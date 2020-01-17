Як не зруйнувати сексуальне життя: 6 звичок, від яких варто відмовитися

Деякі щоденні звички можуть мати руйнівний вплив на ваше сексуальне життя, знижуючи його якість.

Згідно з дослідженнями, секс є корисним для здоров’я, а невдоволення сексуальним життям пов'язано з нижчою якістю життя та добробуту, пише The Health Site.

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Що негативно впливає на сексуальне життя

1. Шкідлива їжа

Правильне харчування і підтримка здорової ваги забезпечує оптимальний сексуальний потяг. Натомість шкідлива смажена їжа знижує лібідо в чоловіків та жінок, а солодощі можуть призвести до зниження рівня тестостерону, набору ваги та підвищення рівня естрогену. Відтак варто стежити за їжею, яку споживаєте, адже від цього залежить і сексуальне життя.

Продукти, які підвищують вашу сексуальну витривалість: гранатовий сік, морквяний сік, сік селери, сік капусти.

2. Оральні контрацептиви

У жінок, які приймають протизаплідні таблетки, частіше спостерігається сексуальна дисфункція. Це може зменшити її інтерес до сексу, а також викликати проблеми зі збудженням.



Які звички погіршують сексуальне життя / Unsplash

3. Куріння

Шкідливі звички негативно впливають не лише на здоров'я, а й на сексуальний потяг і задоволення. Крім того, це збільшує ризик безпліддя. Куріння може пошкодити ваші судини, що обмежить кровотік і вплине на ерекцію чоловіка. Також жінки та чоловіки, які мають звичку палити, можуть мати труднощі з отриманням оргазму.

4. Занадто багато сексу

Занадто часто займатися коханням може знизити у партнерів сексуальне бажання. У таких випадках краще зосередитися на створенні середовища, яке викликає бажання.

5. Порнографія

Перегляд порно може призвести до погіршення сексуального життя. Причинами цього є нереалістичні стандарти сексуальності, спотворене уявлення про секс (сцени з агресією та насиллям). Також у любителів порнографії може виникнути еректильна дисфункція, адже для збудження будуть потрібні екстремальніші відчуття.

6. Алкоголь

Секс під дією алкоголю стає небезпечним, адже знижується чутливість і критичність мислення. Також задоволення від оргазму чоловік і жінка можуть не отримати.

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