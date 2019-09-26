Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний

Деякі пари у пошуку нових вражень перебирають безліч варіантів, як урізноманітнити своє життя в ліжку. Якщо у вас виникають фантазії про секс утрьох, переконайтеся, чи готові ви до цього.

Будьмо відверті, що знайти третього партнера до пари – важко. То ж як відшукати людину, готову піти на такий крок та на що варто звернути увагу – читайте далі.

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Найголовніше правило – не обирайте близьких друзів

Якщо у вашої пари є близький друг чи колега по роботі, який вам подобається, і, навіть, здається він на це натякав – це дуже погана ідея. Якщо ви хочете зберегти дружбу, краще цього не робити. Уявіть, як ніяково вам потім буде перетинатися з цією людиною. Особливо буде ніяково наступного ранку удавати, що все, як завжди. Особливо небезпечно, якщо перший досвід видасться невдалий.

Придивіться до незнайомців

Зазвичай, дуже вільно та впевнено люди відчувають себе з незнайомими людьми у невимушеній ситуації. Обмінялися контактами з приємною дівчиною чи цікавим хлопцем у пабі? Зустріньтеся, можливо, це ваша третій партнер.

Кандидат повинен подобатися обом партнерам

Третій учасник ваших потаємних бажань повинен вам однаково подобатись, адже взаємодіяти з цією людиною доведеться кожному.



Поліаморія – як це

Не судіть новобранця за зовнішністю

Занадто красива людина загрожує нагнати комплексів на одного з партнерів, на підставі чого можуть виникнути ревнощі. І пам'ятайте, що красивий – не завжди хороший в ліжку.

Поспілкуйтесь перед тим, як зайнятись сексом

Для вдалого сексу повинна відбутись хімія. Дізнайтеся один про одного трохи краще, і тоді ви зрозумієте, чи дійсно вам комфортно утрьох. Без попереднього зближення вам може стати дискомфортно під час сексу, можливо, почнуть з'являтися докори сумління.

Будьте сміливішими

Звісно, не пасує одразу заявляти малознайомій людині про такі бажання, проте не затягуйте занадто сильно. Обговоріть, як ви будете це робити та завжди обирайте захищений секс.



Перший секс втрьох: що робити

Зауважуйте бажання третього партнера

Звісно, насамперед ви це робите для розігріву власних стосунків. Проте вашому "гостю" також повинно бути приємно і добре.

Перевірте себе на ревнощі

Це одна чи не з найголовніших проблем сексу втрьох. У ваших фантазіях все виглядає чудово, і аж раптом – ви бачите, як хтось цілує вашого партнера і у вас їде дах. Переконайтеся, що зможете реагувати спокійно.

Попросіть нову людину поцілувати вашу половинку, обійняти чи взяти за руку. Якщо вас це заводить – шанс на вдалий секс втрьох є. Проте пам'ятайте, що завжди можна вчасно та спокійно все зупинити, тим паче, ви самі були за експеримент, тому насилля чи параноїдальні ревнощі згодом – не вихід.

Запросіть до себе

Це для того, аби хоча б для двох учасників була звична обстановка. Якщо ви новачок, це допоможе розслабитися.

Якщо для вашого обранця це не вперше, йому буде комфортно навіть у чужій квартирі.

Як почати

Випийте вина, подивіться якусь кінострічку, зручно розташувавшись на ліжку. Пам'ятайте, що прелюдія – найкращий інструмент для зняття напруги та вдалого сексу.

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