Як сон впливає на ризики інсульту

Повноцінний сон може компенсувати ризик серцево-судинних захворювань, заявили американські вчені за підсумками масштабного багаторічного дослідження. А ось нехтування сном підвищує ймовірність цих захворювань навіть у здорових людей.

Вчені з Тулейнского університету (США) представили результати нового дослідження про цінності сну для профілактики серцево-судинних захворювань. Спостереження за 385 тисячами учасників проводилося протягом 8,5 років.

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Здоровий сон знижує ризики проблем з серцем і судинами у всіх людей. Дослідження свідчать, що якісний сон здатний поліпшити стан здоров'я навіть у пацієнтів з високим генетичним ризиком інсульту.



Якісний сон може допомогти роботі серця/Фото: Unsplash

Як проходило дослідження

Генетичні ризики визначали за зразками крові, після чого були сформовані три групи – добровольці з високим, середнім і низьким ризиком. За весь період спостереження було зареєстровано 7280 випадків інсульту і захворювань серця.

У людей з повноцінним сном, які спали не менше 7-8 годин щодня, – ризики розвитку серцево-судинних захворювань були нижче на 35%, а інсульту – на 34%.

Потім команда оцінила сукупний вплив звичок сну і генетичної схильності.

У людей з високим генетичним ризиком і нездоровим сном ймовірність розвитку будь-якого серцево-судинного захворювання була вищою у 2,5 раза, в порівнянні з учасниками з низьким генетичним ризиком і повноцінним сном.

Примітно, якщо людина схильна до патологій, все ж повноцінно спала, то ризики компенсувалися і знижувалися більш ніж удвічі.

А ті, котрі не мали показів до ризиків, але нехтували сном, мали підвищені ризики інсульту і серцево-судинних хвороб в довгостроковій перспективі в 1,7 раза.