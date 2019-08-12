Як Tinder може вам нашкодити

Відтоді, як сім років тому на ринок онлайн-дейтингу увірвався Tinder, багато що змінилося: флірт в інтернеті став звичним способом познайомитися. Але цей спосіб шкідливий для нестійкої психіки.

Стенфордський вчені разом з колегами з Університету Нью-Мексико з'ясували, що 39% американських пар познайомилися в інтернеті, а не через друзів, як це робили раніше. За статистикою Bumble, 20000 знпайомств в додатку закінчилися весіллям.

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Нещодавнє дослідження американських і корейських вчених присвятили побічним ефектам свайпа. Вони опитали 269 студентів, зареєстрованих в тіндері, і зробили кілька висновків, пише The Guardian.

З'ясувалося, що люди, схильні до компульсивної поведінки, в тіндері відчували себе ще більш самотніми. Однак вони продовжували свайпати в надії з кимось зблизитися і швидко прив'язувалися до додатка.

Тіндер нашкодив і людям з низькою самооцінкою. Невпевнені в собі користувачі заходили в додаток частіше за інших, але від цього їм щоразу ставало тільки гірше. Додаток посилював їхню тривогу і почуття самотності.

Тіндер привабливий тим, що перетворює пошук партнера в гру – в ньому є азартний компонент. Процес затягує так само, як лотереї, ігрові автомати або ставки на спорт. Співзасновник компанії Джонатан Бадин зізнався, що застосував в платформі механізми підкріплення, про які дізнався на лекціях по психології.



Tinder шкідливий для людей з слабкою психікою

"Це нова технологія, і ніхто не розповів нам, як не. користуватися", – розповів антрополог Хелен Фішер. За її словами, тіндер – не спосіб знайти любов, а просто додаток, в якому можна познайомитися з різними людьми. Її порада – знайти дев'ять цікавих людей і поспілкуватися з ними. Якщо ні з ким не склалося, пора повертатися в офлайн.

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