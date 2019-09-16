Як вилікуватись від обсесивно-компульсивного розладу

Тривога – природна реакція психіки. Мозок, щоб розвантажитися, починає боротись з хвилюванням: підсвідомість винаходить маленькі ритуали, виконання яких дозволяє відволіктися. Коли такий захисний механізм виходить з ладу, фахівці говорять про ознаки обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Чому виникає ОКР?

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Фахівці досі не можуть однозначно пояснити, через що розвивається ОКР. На цей рахунок існує безліч гіпотез, але жодна з них поки не має однозначних доказів, пише OCD.

Генетичний фактор, безумовно, береться до уваги: ​​ймовірність успадкування ОКР від найближчих родичів може становити від 7 до 15%. Іноді причину бачать в зниженні рівня серотоніну, "гормону щастя", а й ця теорія не отримала достатньо підтверджень.

Лікування ОКР

Оскільки ОКР заведено розглядати як невроз, то і лікують його відповідним чином, часто застосовуючи когнітивно-поведінкову терапію. Вона дозволяє визначити причини тривоги, зрозуміти, звідки виник внутрішній конфлікт, за яким наступили обсесії та компульсії.



ОКР потрібно лікувати медикаментами та психотерапією

Розібравшись з джерелом ОКР, психотерапевт допомагає людині побачити ірраціональність страхів і їх суперечність реальності та життєвому досвіду. Одне із завдань фахівця на цьому етапі – поміняти негативне ставлення до симптомів на нейтральне, навчити пацієнта приймати й переживати свій страх, а не уникати його, відновлюючи порочне коло обсесії та компульсій.

Для цього може використовуватися техніка експозиції (занурення), при якій стан тривоги штучно посилюють до межі, а пацієнтові не дозволяється виконувати свої звичайні компульсії. Досягнувши піку, занепокоєння несподіваним чином сходить нанівець.

Психотерапія – тривалий і непростий спосіб лікування нав'язливості. Найчастіше у випадку з ОКР призначають курс антидепресантів – вони гальмують збудження і змушують тривогу відступити.При цьому психотерапія і антидепресанти не виключають один одного. Варіанти можуть бути різними: можна поєднувати сеанси у фахівця з прийомом антидепресантів або спочатку скористатися психотерапією, а потім закріпити ефект ліками.

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