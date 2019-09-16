Як вилікуватись від обсесивно-компульсивного розладу

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обсесивно-компульсивний розлад
обсесивно-компульсивний розлад / unsplash.com

Тривога – природна реакція психіки. Мозок, щоб розвантажитися, починає боротись з хвилюванням: підсвідомість винаходить маленькі ритуали, виконання яких дозволяє відволіктися. Коли такий захисний механізм виходить з ладу, фахівці говорять про ознаки обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

Чому виникає ОКР?

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Фахівці досі не можуть однозначно пояснити, через що розвивається ОКР. На цей рахунок існує безліч гіпотез, але жодна з них поки не має однозначних доказів, пише OCD. 

Генетичний фактор, безумовно, береться до уваги: ​​ймовірність успадкування ОКР від найближчих родичів може становити від 7 до 15%. Іноді причину бачать в зниженні рівня серотоніну, "гормону щастя", а й ця теорія не отримала достатньо підтверджень.

Лікування ОКР

Оскільки ОКР заведено розглядати як невроз, то і лікують його відповідним чином, часто застосовуючи когнітивно-поведінкову терапію. Вона дозволяє визначити причини тривоги, зрозуміти, звідки виник внутрішній конфлікт, за яким наступили обсесії та компульсії.

ОКР потрібно лікувати медикаментами та психотерапією
ОКР потрібно лікувати медикаментами та психотерапією

Розібравшись з джерелом ОКР, психотерапевт допомагає людині побачити ірраціональність страхів і їх суперечність реальності та життєвому досвіду. Одне із завдань фахівця на цьому етапі – поміняти негативне ставлення до симптомів на нейтральне, навчити пацієнта приймати й переживати свій страх, а не уникати його, відновлюючи порочне коло обсесії та компульсій.

Для цього може використовуватися техніка експозиції (занурення), при якій стан тривоги штучно посилюють до межі, а пацієнтові не дозволяється виконувати свої звичайні компульсії. Досягнувши піку, занепокоєння несподіваним чином сходить нанівець.

Психотерапія – тривалий і непростий спосіб лікування нав'язливості. Найчастіше у випадку з ОКР призначають курс антидепресантів – вони гальмують збудження і змушують тривогу відступити.При цьому психотерапія і антидепресанти не виключають один одного. Варіанти можуть бути різними: можна поєднувати сеанси у фахівця з прийомом антидепресантів або спочатку скористатися психотерапією, а потім закріпити ефект ліками.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Психологія
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