Як змінилась кількість вакцинованих дітей за три роки: вражаючі цифри

З 2016 по 2019 роки в Україні значно збільшилась кількість батьків, які не бояться вакцинувати своїх дітей. За три роки число щеплених від кору, паротиту та краснухи немовлят (до року) зросло вдвічі – у 2016-ому цей показник був менше 45%. Нині ж це 90%.

Також зробили щеплення і тим дітям, які раніше не робили необхідних вакцинувань. За 2017-2018 роки у межах додаткових заходів з імунізації проти кору щеплення зробили понад 700 тисяч дітей до 18 років, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Популярною стала вакцинація і проти інших хвороб:

67,5% немовлят мають щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю. У 2016-ому цей показник тримався на рівні 21%;

65,2% дітей мають щеплення проти гепатиту В, що втричі більше, ніж у 2016-ому;

84% малечі вакциновані від туберкульозу;

69,5% – від поліомієліту.

Разом з тим, у МОЗ наголошують, що навіть такі результати не є достатніми. Для формування колективного імунітету необхідно, аби всі необхідні щеплення зробили 95-98% українців.

Раніше в Україні більше 10 років поспіль щорічно від кору щеплювалися менше 60% дітей. За ці роки кількість невакцинованих лише зростала. Як результат – спалах кору, який триває в Україні від літа 2017 року. За цей час захворіли понад 115 тисяч людей, 39 – померли від ускладнень кору,

– зазначили у Міністерстві.



Епідемія кору, симптоми небезпечної хвороби

Ситуація із вакцинацією поступово покращується. Зокрема, заходи із подолання кору вжили на Львівщині та Хмельниччині. Там кількість вакцинованих дітей у школах та дитсадках зросла до 90 та 95% відповідно.



Календар щеплень // МОЗ