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Які операції будуть проводити під час карантину: перелік

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Операції під час карантину
Операції під час карантину / Unsplash

Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій. Відтепер можна, зокрема, проводити операційне втручання вагітним, новонародженим та онкохворим.

Про це йдеться в постанові №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", яку опублікували на урядовому порталі.

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Які операції можна проводити під час карантину

  • надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;
  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
  • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
  • проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Також наголошується, що усім цим пацієнтам мають провести обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус перед госпіталізацією.

Послаблення карантину інфографіка 24 канал
Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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