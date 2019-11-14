Які поради збільшують ризик захворювання на грип та застуду

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Як захворіти на грип
Як захворіти на грип / pixabay.com

Розпочався сезон грипу та застуди і дуже важливо знати які шкідливі поради підвищують шанси підчепити ці захворювання.

Корисних порад люди звикли не дотримуватись і вважають, що їх все мине. Ми вирішили піти іншим шляхом і зібрали вказівки, які допоможуть вам захворіти. Насправді, це жартівливий список, не робіть так. 

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Як збільшити свої шанси підхопити грип та застуду?

Рідше мийте руки і робіть це якомога гірше і краще без мила. Не потрібно робити гігієнічні процедур перед кожним прийомом їжі, після кожного відвідування туалету, після вулиці. Чхнув, кашлянув – потиснули товаришеві руку або просто витріть руки об себе. Віруси не люблять митися, ось і не мучте їх.

Щоб захворіти на грип – не мийте руки
Щоб захворіти на грип – не мийте руки

Ходіть постійно в одному і тому ж одязі, періть його тільки, коли помітите, що до вас перестали підходити люди. Віруси дуже люблять осідати на тканинах і зберігати на ній активність деякий час, так навіщо їх випробовувати пральною машиною та праскою. Наприклад, вірус грипу при попаданні на тверді або тканинні поверхні може зберігати свою активність до 2 діб.

Захисна маска – для слабаків. Побачили таку людину, сміливо підходьте до нього: потисніть руку, обійміть, поговоріть, пожалійте, поцілуйте. При необхідності, попросіть на себе чхнути або взагалі відберіть маску і подихайте через неї кілька хвилин.

Підготуйте і свої бактерії до ГРВІ, почавши приймати для профілактики антибіотики. У підсумку, підхопивши вірус грипу або будь-яку іншу ГРВІ, ви отримаєте ще масу задоволень від бактеріальних ускладнень. Натреновані бактерії, що не піддаються лікуванню, гарантують вам стати номером № 1 у лікаря, який любить цікаві та складні випадки.

Не робіть щеплення від грипу і від пневмококової інфекції. Це привілей теж для слабаків. А ваша мета – тільки жерсть, тільки хардкор!

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На сезон ГРВІ та грипу заплануйте собі побільше заходів з великою кількістю людей. Навіщо позбавляти себе задоволень в житті. Ідеально для підхоплення вірусу: дитячі свята, походи в тренажерку, концерти з танцмайданчиком і так далі.

Максимально випробовуйте свій імунітет на стійкість. Мало спіть, мало рухайтеся, побільше працюєте в офісі, забудьте про прогулянки і здорову їжу, пийте більше алкоголю, а не води.

Не провітрюйте приміщення. Заліпіть їх стерильно, щоб повітря було сухим і теплим. Нехай любі віруси зможуть нормально розмножуватись! 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Грип в Україні Інфекція Профілактика захворювань Новини Здоров'я Міфи про здоров'я Здоров'я
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