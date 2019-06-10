Забудьте про голки: створили пластир, який вимірює рівень глюкози

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Створили пластир, який вимірює рівень глюкози
Створили пластир, який вимірює рівень глюкози / nmrdinfo.com

Портативний датчик для моніторингу рівня глюкози в крові SugarBeat схвалили у Європі.

Пластир SugarBEAT, який випускається британською компанією Nemaura Medical, є одноразовим, пише MetGadget.

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Цей датчик є неінвазивний, тобто не має крихітної голки, необхідної для забору крові.

Він кріпиться на руці. Замість голок пристрій посилає через шкіру непомітний електричний імпульс, витягуючи інтерстиціальну рідину, яку і використовує для аналізу.

Відомо, що пластир стане найдешевшим безперервним монітором глюкози в галузі.

Пластир SugarBEAT
Пластир SugarBEAT

Його можна використовувати як і хворим на діабет, так і для людей, які хочуть контролювати своє здоров'я.

Все про цукровий діабет
Все про цукровий діабет

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Новини Техно Штучний інтелект Діабет
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