Заступник Саакашвілі підтримав легалізацію медичного канабісу

Олександр Ольшанський, який є заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, вважає, що необхідна легалізація медичного канабісу.

Про це він заявив в прямому ефірі на 24 каналі.

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Заступник Саакашвілі пояснив, що будь-який медичний засіб або який покращує стан людини – повинен бути легалізованим і застосованим. Проте він зазначив, що стосується тільки медицини.

Де легалізована марихуана / Інфографіка 24 канал

Що відомо про медичний канабіс?Канабіс може зменшити нудоту та блювоту під час хіміотерапії, покращити апетит у хворих на СНІД. Також він зменшує хронічний біль та спазми м'язів, лікує важкі форми епілепсії.



Медичний канабіс або медична марихуана частково легальна у 30 країнах світу. Однак використовувати її у медичних цілях можуть лише громадяни 14 країн. В Україні вживання та зберігання марихуани є незаконним. У березні 2019 року в Україні розробили законопроєкт про використання марихуани в медичних цілях. Комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин 15 травня одноголосно підтримав цей законопроєкт. Однак документ не був винесений на розгляд парламенту.

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