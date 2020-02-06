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Знайшли новий, простий та доступний спосіб діагностики раку

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Діагностика раку за аналізом крові / Unsplash

Нове проривне дослідження дає можливість діагностувати рак за найпростішим аналізом крові. Це може стати поворотним етапом в онкології.

Група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів, Press Wire.

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Це неінвазивний (безопераційний) і у високому ступені надійний тест, який спрощує виявлення пухлин, що робить цей процес швидшим і менш витратним. Очікується, що комерційне використання тесту почнеться вже найближчому майбутньому.

Як проходило дослідження? 

Це перше дослідження, що оцінює наявність циркуляційних пухлинних емболій у більш ніж 16 тисяч осіб. Воно показало, що таким чином можна виявляти рак. Коли кластери клітин відокремлюються від пухлин на ранніх стадіях і потрапляють в кровотік, їх можна акуратно ізолювати.

Діагностика раку за аналізом крові
Діагностика раку за аналізом крові / unsplash.com

Співвідношення при цьому становить кілька сотень злоякісних клітин на 100 мільйонів звичайних у 10 мілілітрах крові. Майже всі зразки раку в ході дослідження мали кластери клітин, а серед людей без раку вони зустрічалися вкрай рідко.

Чому це важливо? 

Важливим є те, що пухлини по новому аналізу крові можна виявляти у людей з раком без симптомів. Хвороба у них знаходиться на ранній стадії, коли ймовірність повної ремісії є максимальною, а прогнози найсприятливішими.

Більшість пухлин на пізніх стадіях невиліковні, і пацієнтам допомагають продовжити життя на кілька років або місяців.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Онкозахворювання Профілактика захворювань
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