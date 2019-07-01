З'ясували, що люди відчувають "перед смертю"

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Люди відчувають "перед смертю" спотворене відчуття часу
Люди відчувають "перед смертю" спотворене відчуття часу / blogs.bcm.edu

Вчені з Данії, Норвегії та Німеччини з'ясували, що близько 10% людей відчувають так звані навколосмертні переживання (або "навколосмертний досвід" – near-death experiences).

У дослідженні взяли участь тисячу добровольців з 35 країн, яких залучили через онлайн-платформу краудсорсингу, пише MedicalXpress.

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Навколосмертні переживання були зафіксовані як у людей, яким не загрожувала смертельна небезпека (хоча вони були впевнені у зворотному), так і у тих, хто потрапляв в дійсно небезпечну для життя ситуацію. Наприклад, в автомобільну аварію, або у людей був серцевий напад.

Як розповіли добровольці, стан, який їм здавався передсмертним, був пов'язаний зі спотвореним сприйняттям часу. Це зазначили 87% людей.

Ще 65% відчули виняткову швидкість мислення. 63% опитаних розповіли про різке загострення почуттів. Не менш 53% згадали про відчуття перебування поза своїм тілом.

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При цьому 73% людей заявили, що навколосмертні переживання здалися їм неприємними. А 27% добровольцям досвід сподобався.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Здорове життя дослідження
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