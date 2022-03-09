Heineken припиняє виробництво та продаж пива в Росії

Нідерландська пивоварна компанія Heineken припиняє виробництво, реалізацію та рекламу пива під брендом Heineken на території Росії.

Усе це на тлі масштабного нападу Росії на Україну. Про це мовиться у заяві компанії.

До слова Найбільша криптовалютна біржа Binance заблокує картки Mastercard та Visa з Росії

"Ми шоковані тим, як розгортається трагедія в Україні. Ми стоїмо разом з українським народом. Війна Росії проти України є неспровокованим і абсолютно невиправданим нападом", – мовиться у заяві компанії.

Хто ще пішов з російського ринку

Низка іноземних компаній вже теж оголосили про припинення виробництва своєї продукції на території Росії, закриття магазинів, або припинення інвестиційних проєктів.

Зокрема, про зупинку свого виробництва повідомив фінський Fazer, про призупинення інвестиційних проєктів – Danone, експорт пива в Росію припинили чеські виробники Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar та Bernard та інші.

Компанія напоїв PepsiCo та Coca-Cola також заявили про припинення співпраці з російським сегментом.

Онлайн-продаж припинили Nike, Apple, iHerb, Adobe, H&M, а також інші компанії.

А за минулу добу, 8 березня, з російського ринку вийшли щонайменше 16 компаній. Серед них – McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!