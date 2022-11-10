Знову все йде за планом: у міноборони Росії відзвітували про відхід із Херсона

Російські війська здійснюють "запланований перехід" на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Звітують, що усе "йде строго за планом". Ми звісно, не сперечаємось, але скільки ж чорновиків у цього геніального плану.

Росіяни "маневрують" з Херсону

Про "маневри" підрозділів на позиції на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області прозвітував представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков під час брифінгу 10 листопада.

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На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро, у суворій відповідності до затвердженого плану,

– зазначив Конашенков.

Втеча – черговий пункт геніального плану

Звісно, сказав це зі звичним нерухомим поглядом, як то кажуть, навіть оком не повів. Зауважимо, що росіяни не наголошують на Херсоні, хоча місто повністю розташоване на правому березі Дніпра.

Відхід з Києва – теж був частиною плану, і "жест доброї волі" на Зміїному – усе це пункти одного великого плану – розпаду Росії.

Тож, щиро бажаємо Росії "маневрувати" з усіх наших територій.

Звіт міноборони Росії про вихід військ з Херсону:

Важливо! Ми знаємо яка ціна начебто "доброго жесту волі" росіян. Кожен сантиметр української землі – це результат героїчного протистояння наших захисників. У ЗСУ не зважають на те, що говорять ворожі міністерства, а продовжують наступ.

Сьогодні, 10 листопада, ЗСУ звільнили селище Брускинське на Херсонщині, а до цього – офіційно підтвердили деокупацію Снігурівки, що власне і відкрила шлях до звільнення Херсону.

Тож, щоб не говорили у ворога – ми звільняємо Херсон. І якщо вони й слідують плану, то нашому.

Чи дійсно Росія виводить свої війська з Херсону: головне

Росія 9 листопада оголосила про нібито відведення своїх сил з тимчасово окупованого Херсона. Кажуть, рішення вимушене і потрібне для того, щоб врятувати своїх вояк.

Тут не посперечаєшся, адже ЗСУ уже почали дихати у спини окупантів. З 1 жовтня вони звільнили 41 населений пункт на Херсонщині і впевнено просуваються у своїх наступальних діях.

Проте в Генштабі ЗСУ поки не підтверджують відступ росіян та не виключають провокацій з боку окупантів.

Водночас у США сьогодні прозвітували, що дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. При цьому наголошують, що відступ росіян може тривати кілька тижнів.

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