Херсон – непереможний та український, – Єрмак про останні події в окупованому місті

Майже щодня жителі Херсона виходять на мітинги проти російських окупантів. 21 березня ворог застосував проти них зброю та світлошумові гранати. В черговий раз херсонці довели, що вони – безстрашні представники українського народу.

Про це написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що Херсон – непереможне, українське місто

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Люди без зброї виходять проти окупантів

У Херсоні люди без зброї виходять на акції протесту проти російських окупантів, вони кажуть військовим забиратись геть з їхньої землі.

А росіяни від власної слабкості стріляють, кидають світлошумові гранати в українців, які є господарями на цій землі. Україна – переможе. В Росії не вийде окупувати нашу країну,

– написав Єрмак.

Зазначимо, що за інформацією місцевих ЗМІ, коли люди кричали до загарбників "Додому", окупанти кинули в демонстрантів світлошумові гранати, а також відкрили вогонь. Попередньо відомо про потерпілих.

Дивіться відео, як окупанти стріляли по херсонцях: