Російським окупантам не вдалося залучити мешканців Херсона до своїх пропагандистських планів. "Гуманітарну допомогу" ворога місцеві жителі зустріли з українськими прапорами.

Російські окупанти зайшли у Херсон та збиралися зняти пропагандистські ролики. Вони заблокували українську гуманітарну допомогу місту, привезли свою та сподівалися зняти кадри, як місцеве населення вдячно приймає продукти. Але як завжди із планами російських окупантів "щось пішло не так".

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Жителі Херсону не брали "гуманітарної допомоги" ворога

Мешканці Херсону не просто відмовилися брати участь у постановці ворога, а й узагалі завадили її здійснити. Вони зустріли "гуманітарну допомогу" окупантів з українськими прапорами – вантажівки вже поїхали з міста.

Привезли бл**ську гуманітарку, вже її забирають. Нам "вирубали зв'язок та інтернет", працює лише Лайф. Тому повідомляю, щоб не хвилювалися: у нас все добре, Херсон – це Україна. Завтра продовжимо розмову з цими козлами та будемо казати "Слава Україні!", – розповів житель Херсону Сергій Павлюк.

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