Херсон – українське місто, над нами – український прапор, – мер Колихаєв

Херсон вже кілька днів протистоїть російським окупантам. Міський голова Ігор Колихаєв підкреслив, що Херсон – українське місто.

Як сказав мер Херсона Ігор Колихаєв, 3 березня утворили штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.

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Також Колихаєв закликав не панікували та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Херсон – українське місто, над нами – український прапор. Комунікуйте через своїх старост округів, керівників ОСББ, ми усі з вами,

– сказав Ігор Колихаєв.

Після вторгнення російських окупантів в Україну минув вже тиждень. Вороги досі намагаються захопити українські міста, зокрема Херсон. Україну захищають не лише бійці ЗСУ та тероборони, а й мирні жителі. Вони без зброї борються із загарбниками, як можуть – забирають у них техніку, кидають коктейлі Молотова, затримують диверсантів тощо.

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