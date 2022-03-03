У Херсоні безкоштовно роздаватимуть хліб: адреси пунктів видачі

Херсонський хлібокомбінат працює. Із самого ранку його працівники печуть хліб для містян.

Водії-волонтери на власних авто розвозитимуть його у різні райони Херсону. Орієнтовний час роздачі хліба – з 11:30 до 13:00. Зауважте, що його роздаватимуть безкоштовно.

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Де роздаватимуть хліб у Херсоні

Автомобілі, з яких відбуватиметься роздача хліба, мають відзнаку – на бічному склі буде напис "ХЛІБ". Щойно він скінчиться, водій одразу поїде з локації.

Місця роздачі безкоштовного хліба в Херсоні:

"АТБ № 912" на проспекті Ушакова, 50;

"АТБ № 582" на проспекті Будівельників, 6;

"АТБ №241" на проспекті Святих Кирила та Мефодія, 15/2;

"АТБ № 243" на вулиці Стрітенській, 21;

"АТБ № 236" на вулиці Покришевій, 53;

вулиця Некрасова, 28А (перехрестя 200 років Херсона та Некрасова);

вулиця Маяковського, 13 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

проспект Ушакова, 50 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

проспект Ушакова, 49 (район "ЦУМ");

вулиця Чорноморська, 25 (район супермаркету "ФРЕШ");

вулиця Перекопська, 177 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

"Острів" на вулиці Патона, 8 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

вулиця Миру, 20 (Дніпровський ринок, район магазину "Кібернетики");

проспект Текстильників, 10А (район супермаркету "Фреш");

вулиця Ілюші Кулика, 114Ж (район супермаркету "Фреш");

вулиця Стрітенська, 21 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

проспект Будівельників, 6 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

проспект Святих Кирила та Мефодія, 20 (район супермаркету "Україна");

вулиця Вишнева, 52 (біля "Еко-Маркет");

проспект 200-річчя Херсона, 2 (район супермаркету "АТБ-Маркет");

проспект Адмірала Сенявіна, 156;

вулиця 49-ї Гвардійської Дивізії, 10А;

"Таврійський" Інститут удосконалення вчителів (вулиця Покришева, 41).

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