У Херсоні безкоштовно роздаватимуть хліб: адреси пунктів видачі
3 березня 2022 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:Херсонська міськрада
Херсонський хлібокомбінат працює. Із самого ранку його працівники печуть хліб для містян.
Водії-волонтери на власних авто розвозитимуть його у різні райони Херсону. Орієнтовний час роздачі хліба – з 11:30 до 13:00. Зауважте, що його роздаватимуть безкоштовно.
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Де роздаватимуть хліб у Херсоні
Автомобілі, з яких відбуватиметься роздача хліба, мають відзнаку – на бічному склі буде напис "ХЛІБ". Щойно він скінчиться, водій одразу поїде з локації.
Місця роздачі безкоштовного хліба в Херсоні:
- "АТБ № 912" на проспекті Ушакова, 50;
- "АТБ № 582" на проспекті Будівельників, 6;
- "АТБ №241" на проспекті Святих Кирила та Мефодія, 15/2;
- "АТБ № 243" на вулиці Стрітенській, 21;
- "АТБ № 236" на вулиці Покришевій, 53;
- вулиця Некрасова, 28А (перехрестя 200 років Херсона та Некрасова);
- вулиця Маяковського, 13 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- проспект Ушакова, 50 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- проспект Ушакова, 49 (район "ЦУМ");
- вулиця Чорноморська, 25 (район супермаркету "ФРЕШ");
- вулиця Перекопська, 177 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- "Острів" на вулиці Патона, 8 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- вулиця Миру, 20 (Дніпровський ринок, район магазину "Кібернетики");
- проспект Текстильників, 10А (район супермаркету "Фреш");
- вулиця Ілюші Кулика, 114Ж (район супермаркету "Фреш");
- вулиця Стрітенська, 21 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- проспект Будівельників, 6 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- проспект Святих Кирила та Мефодія, 20 (район супермаркету "Україна");
- вулиця Вишнева, 52 (біля "Еко-Маркет");
- проспект 200-річчя Херсона, 2 (район супермаркету "АТБ-Маркет");
- проспект Адмірала Сенявіна, 156;
- вулиця 49-ї Гвардійської Дивізії, 10А;
- "Таврійський" Інститут удосконалення вчителів (вулиця Покришева, 41).
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