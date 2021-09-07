У Херсоні бійцівський собака за вказівкою господарки тероризує людей: вони звернулись до поліції

Люди, що мешкають у Херсоні на вулиці Димитрова, опинилися під терором бійцівського собаки. Жінка, що доглядає за твариною, спеціально нацьковує її на людей.

Страждають й інші тварини. Мешканці багатоповерхівки вже написали колективну заяву у поліцію.

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Собака – без намордника

Люди, які страждають від таких сусідів, розповіли жахливі деталі. Жінка вигулює свого улюбленця без намордника. Через це дуже часто вуличні коти та собаки стають його жертвами.

Жінка вигукує "фас", після цього собака накидається на оточуючих. Люди намагаються робити зауваження жінці, але вона реагує на це агресивно.

Діти у небезпеці

Жінка часто приводить свого пса на стадіон школи №55. Звісно, своїм традиціям не зраджує – собака і там розгулює без намордника. Людей це ще більше обурює, адже на стадіоні часто грають діти.

Правила вигулу собак