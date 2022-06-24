У Херсоні ліквідували колаборанта Савлученка: хто влаштував "парад підривів"

У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка. За попередніми даними, він загинув на місці.

Савлученко був членом партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю. Можливо, його ліквідували українські спецслужби, проте не можна виключати й варіант кримінальних суперечок.

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Окупанти почали поділ

Нині на окупованих територіях йде божевільний поділ награбованого добра. Різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні "жовті перепустки", аби "обілечувати" фермерів, мародерять на захоплених підприємствах.

Тож "парад підривів", який зараз походить від Мелітополя до Херсона – це далеко не завжди робота СБУ.

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Зведення рахунків

Бандити та грабіжники охоче зводять рахунки один з одним, оскільки всі ці вбивства та вибухи якраз дуже зручно списувати на українські ДРГ.

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