У Херсоні люди відборонили українські прапори в окупантів

У Херсоні окупанти намагалися забрати прапори України в місцевих мешканцях. Однак люди дали російським військовим відсіч.

Українці відібрали прапори в противника. Мирні мешканці не побоялися ні російського танка, ні озброєних військових.

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Чоловіки відібрали прапори й вигукнули "Слава Україні".

Дивіться відео з Херсону:

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв просить терміново організувати "зелений коридор", щоб вивести з міста поранених та вбитих. Також він закликає привести в Херсон медиків, ліки та продукти. Міський голова зазначив, що у місті може трапитися гуманітарна катастрофа.

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