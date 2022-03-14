У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради: деталі

Секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова повідомила невідомі вночі 14 березня спалили її будинок, розташований в Антонівці.

Чиновниця залишилася без будинку. Галина Лугова думає, що її внесли до “списку на фізичне знищення”.

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Секретарка міської ради додала, що передмістя Херсона з першого дня вторгнення російських військ було в епіцентрі боїв.

У перші дні ми потрапили під обстріл. Ішов бій на моїй вулиці. Ми в капцях вибігли на вулицю, стрибнули до машини і поїхали. Обстріли були біля наших ніг, ми лежали на землі з родиною, ми звідти виїхали,

– розповіла Галина Лугова.

За будинком наглядали сусіди. Вони розповіли, що чули, як хтось вночі розбив вікно і на підлогу впало щось важке.

"Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину… Це навмисно було", – додала вона.

Нагадаємо, що Херсон зараз окупували російські військові, проте місцеві їх проганяють. Тисячі людей виходять на мітинги. Наприклад, 13 березня херсонці йшли великою колоною по вулиці та скандували "Русский солдат, фашистський окупант". Окупанти у відповідь стріляли з автомата в повітря.

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