У Херсоні окупанти розбирають колії
Джерело:Суспільне
На залізничному під'їзді в Херсоні окупанти розбирають колії. Вони оточили їх зі зброєю.
Біля переїзду стоять 20 чоловіків з автоматами. Про це стало відомо 9 березня зі слів очевидців.
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У Херсоні на залізничному переїзді російські військові розбирають залізничні колії. Очевидці розповідають, що там наразі 20 осіб з автоматами,
– мовиться в повідомленні.
Хоч окупанти вдаються до різних жорстоких вчинків у Херсоні, люди там навіть не планують здаватися ворогові. Зокрема, 8 березня російські війська зустріли з двома гвоздиками в чорній стрічці.