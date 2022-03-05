У Херсоні окупанти стріляють у повітря, боячись мирного мітингу

У Херсоні декілька тисяч людей вийшли на протест, тримаючи в руках українські прапори. Перелякані орки почали стріляти у повітря, проте люди не покинули акцію.

Відповідну інформацію оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко. Політик розповів, що на площі вже понад 2 тисячі людей.

Зауважте У Херсоні люди вийшли на центральну площу на мітинг проти окупантів

Орки відкрили вогонь у повітря на мітингу проти них у Херсоні

Окупанти відкрили по людях попереджувальний вогонь, але це не зупинило херсонців. Люди йдуть і йдуть з усіх мікрорайонів міста. Вони заполонили майже всю площу,

– повідомило Суспільне.

Антон Геращенко розповів, що станом на 10:35 5 березня на площі вже було понад 2 тисячі людей. Інших людей також закликають виходити на мітинг.

Люди вийшли на акцію протесту проти окупантів у Херсоні: дивіться відео

Тисячі людей не бояться вистрілів орків у Херсоні та протестують проти них: відео

Люди на фоні стрільби у повітря орків вигукують, що Херсон це Україна: відео



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!