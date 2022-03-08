У Херсоні окупантів зустріли двома гвоздиками з чорною стрічкою

У телеграмі зʼявилося відео, на якому очевидиць розповів, що у Херсоні люди понесли окупантам квіти.

У ролику українець зазначив, що спочатку його це дуже здивувало, поки він не розгледів, що саме понесли люди.

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Виявилося, що це дві гвоздики, які ще й були перевʼязані чорною стрічкою. Відомо, що такі квіти кладуть на могили померлих.

Такими діями у Херсоні хотіли повідомити російським окупантам, що їм тут не раді, тому ворогам потрібно покидати українські території.

Дивіться відео від очевидця:

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