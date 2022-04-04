В Херсоні починаються проблеми: все менше їжі, палива та ліків

У Херсоні, який захопили російські війська, наростають проблеми з їжею, ліками та паливом. Окупанти не дають завезти українську гуманітарну допомогу.

Багато людей втратили роботу. А в місті закінчується борошно для випікання хліба. Така ситуація сталася в Херсоні після приходу російських окупантів.

Важливо На Херсонщині тривають бойові дії: довкола Нової Каховки окупанти посилили пропускний режим

Херсонці допомагають один одному

Мешканці міста та представники міської влади намагаються вирішити проблему: комусь допомагають купити їжу, організовують пункти взаємодопомоги, самостійно прибирають місто.

У Міській раді наголошують – до окупації в Херсоні проживали люди 100 різних національностей. І ніколи в них не виникало проблем з мовою, порозумінням тощо. Але окупанти вирішили, що чомусь їх потрібно "визволяти". І почалися проблеми.

"Херсонщина вважається російськомовним регіоном, насправді він двомовний – українська та російська чудово уживалися. Досі уживалися. Поки мирний Херсон не прийшли невідомо від чого "звільняти" інші брати. Як вони "звільняють"? Руйнують будинки, які не будували, вбивають людей, що просто жили й нікого не чіпали, грабують, залякують. Корінні росіяни переходять на українську на знак протесту проти "визволення", – йдеться в повідомленні.

Зараз окупанти розганяють мирні мітинги, проводять облави. Вже викрадали активістів, священників і навіть директора театру. Жителі не можуть виїхати, а сюди ніхто не може заїхати.

Ніхто не чекає тут на Росію. Ніхто її не хоче. Її не хочуть навіть колаборанти – продажні істоти, для яких особиста вигода більше за життя. Херсон – українське місто. І це не лише особиста думка однієї людини чи невеличкої групи людей. Це думка майже 300 тисячного населення Херсона. Херсон – це Україна! – стверджують у Херсонській міській раді.

Люди не здаються! В місті актуальні лише два кольори – синій та жовтий.

Страти в Україні входили в план Путіна, – британська розвідка: дивіться відео