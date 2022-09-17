Гучно у Херсоні було близько 19:48. Окупанти наразі не повідомляли, що стало причиною звуків і чи були "прильоти" по місту.

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Так само як і не було наразі коментарів української сторони щодо ударів ЗСУ по позиціях загарбників. Тож, очікуємо офіційних даних.

Місцеві телеграм канали опублікували звуки вибухів. По запису чути про щонайменше два вибухи.

Також очевидці поширили світлини з місця події, на них видно, що на горизонті – "масштабна заграва," що свідчить про потужну пожежу.



В Херсоні масштабна пожежа / Фото телеграм-канали