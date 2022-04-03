У Херсоні проходить мітинг проти окупації: промовисті фото

3 квітня 2022 , 15:04
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Джерело:

Суспільне Херсон

Жителі Херсона вкотре вийшли на вулицю з синьо-жовтою символікою. Вони виступають проти окупації.

У Херсоні проходить мітинг проти окупації

Люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон – це Україна!".

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Вони скандують:

  • "Слава Україні! Героям Слава!"
  • "Слава нації! Смерть ворогам!"
  • "Слава воїнам ЗСУ!"


У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон


У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон


Люди вийшли на мітинг у Херсоні / Фото Суспільне Херсон


Мітинг проти окупації у Херсоні / Фото Суспільне Херсон

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Автор: Марта Касіянчук