У Херсоні проходить мітинг проти окупації: промовисті фото

Жителі Херсона вкотре вийшли на вулицю з синьо-жовтою символікою. Вони виступають проти окупації.

У Херсоні проходить мітинг проти окупації

Люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон – це Україна!".

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Вони скандують:

"Слава Україні! Героям Слава!"

"Слава нації! Смерть ворогам!"

"Слава воїнам ЗСУ!"



У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон



У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон



Люди вийшли на мітинг у Херсоні / Фото Суспільне Херсон



Мітинг проти окупації у Херсоні / Фото Суспільне Херсон

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