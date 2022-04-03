У Херсоні проходить мітинг проти окупації: промовисті фото
3 квітня 2022 , 15:04Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
Жителі Херсона вкотре вийшли на вулицю з синьо-жовтою символікою. Вони виступають проти окупації.
У Херсоні проходить мітинг проти окупації
Люди прийшли до пам'ятника Шевченку з українською символікою і плакатами з написами "Херсон – це Україна!".
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Вони скандують:
- "Слава Україні! Героям Слава!"
- "Слава нації! Смерть ворогам!"
- "Слава воїнам ЗСУ!"
У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон
У Херсоні проходить мітинг проти окупації / Фото Суспільне Херсон
Люди вийшли на мітинг у Херсоні / Фото Суспільне Херсон
Мітинг проти окупації у Херсоні / Фото Суспільне Херсон