"Бо росіяни гепають": у Херсоні родина з чотирма дітьми три роки живе в підвалі
- У Херсоні родина з чотирма дітьми, включаючи хлопчика з ДЦП, живе в підвалі вже три роки.
- Діти навчаються онлайн, а родина намагається підтримувати затишок у підземному прихистку, хоча обстріли не припиняються.
- Навіть психолог не стримав емоцій після спілкування з мамою Аліною.
Журналісти ТСН зробили шокуючий репортаж з Херсона. Там сім'я з чотирма малими дітьми змушена жити у підвалі цілих три роки. Серед них Ілля, який має ДЦП.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на ТСН.
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Як три роки живе сім'я в херсонському підвалі
Родині вдалося вирватися з окупації і переїхати до Херсона. Але потім їхній район засипало "Градами", повилітали вікна та двері.
Родина, яка живе в підвалі / Скриншот 24 Каналу
Спочатку десь здалеку я почув "бабах". Це був перший із "Градів", упав десь у 500 метрах від нас. Ми забрали всіх малих попід двері в куток, я став і закрив їх. Почало сипатися, потрапило прямо біля нас. Повилітали всі вікна. Ну тоді я малих під пахви, босі, по склу, спустилися сюди. З того дня ми тут,
– згадує батько Денис.
Раніше тут був спортзал. Тепер це місце стало прихистком для цілої родини.
Родина намагається створити трохи затишку, нехай і в підвалі / Скриншоти 24 Каналу
На запитання журналістів мама Аліна сказала, що вони не виходять узагалі. "Бо гепають", – додала її маленька донька.
Одна дівчинка ходить в онлайн-садок, інша піде цього року. Старша дівчинка та хлопчик вчаться в онлайн-школі.
Як розповіли батьки, діти нічого не бачать, окрім війни. Під час вибухів одна з дівчат плаче і труситься. А обстріли в Херсоні і вночі, і зранку, і вдень. Перед приїздом медійників поруч з будинком упав дрон. Діти були на уроках, але зрозуміли, що щось відбувається, тож пішли в коридор.
Діти змушені жити три роки в підвалі через росіян / Скриншоти 24 Каналу
Одного разу з Аліною спілкувався психолог. "Потім пішов курити зі слізьми", – коментує батько.
Ілля має інвалідність – народився з ДЦП. Раніше його возили до лікарні на масаж, але зараз страшно кудись їхати з дітьми.
Та сам хлопчик не боїться. Журналістці він сказав: "Я чоловік чи ні?" А на запитання, чи вірить у дива, повідомив: хоче, щоб війна закінчилася і всі солдати були живі.