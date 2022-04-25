У Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради
25 квітня 2022 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Окупанти зняли український прапор з Херсонської міської ради та зайняли будівлю. Вони забрали ключі в охоронців.
Цю інформацію підтвердив міський голова Херсона Ігор Колихаєв. Рашисти дали йому та працівникам установи поїхати додому.
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З 26 квітня міська рада Херсона не працюватиме.
Останнім вийшов мер
Інформацію також підтвердили Суспільному. Працівник мерії зазначив, що російські загарбники зайняли будівлю приблизно о 16:30.
Сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор із будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв,
– розповів він.
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