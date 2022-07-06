Шампунь за 600 гривень: у мережі показали фото цінників в окупованому Херсоні
Джерело:"Новини Миколаєва"
У Херсоні місцеві жителі показали ціни на господарські товари. Зокрема, шампуні та гелі для душу там коштують декілька сотень гривень.
Такі дані станом на 5 липня. Тобто на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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У Херсоні шампунь коштує понад пів сотні гривень
Жителі тимчасово окупованого Херсона показали ціни на господарчі товари у місцевих магазинах,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, видно, якою є ціна на звичайні засоби гігієни, які купують середньостатистичні українці:
- шампунь об'ємом 600 мілілітрів – 607 гривень, або 1214 рублів;
- та гель для душу – 450 гривень, або 900 рублів.
Захмарні ціни окупантів на шампунь
Окупанти встановили нереальні ціни на українські товари
Для порівняння, майже аналогічний шампунь об'ємом 900 мілілітрів тієї ж марки в українському магазині коштує 249, 30 гривень.
Ціна на подібний шампунь в Україні / Скриншот 24 каналу
Майже аналогічна ситуація з гелем для душу. В українських магазинах він не коштує навіть 200 гривень.
Ціна на аналогічні гелі для душу в українському магазині / Скриншот 24 каналу
Коротко про гроші на тимчасово окупованих територіях
- Російські окупанти на тимчасово окупованих землях влаштовують людям терор не тільки за все українське, а й повністю знищують все минуле життя людей. Зокрема, й економічне.
- Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти поспішили запровадили російські рублі. Зокрема, колаборант Євген Балицький вирішив, що з 20 травня суб'єкти господарювання в місті можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки він дозволив проводити тільки в рублях. Зрадник Балицький затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.
- У Херсоні російські окупанти оголосили про "перехід" на рублі ще наприкінці травня. Проте їхні "правила" не працюють, адже самі вороги розраховуються гривнями, які крадуть в українців. Натомість заклади встановили ціни і В гривнях, і у рублях, щоб до них не прискіпувалися окупанти.
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