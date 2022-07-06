Шампунь за 600 гривень: у мережі показали фото цінників в окупованому Херсоні

У Херсоні місцеві жителі показали ціни на господарські товари. Зокрема, шампуні та гелі для душу там коштують декілька сотень гривень.

Такі дані станом на 5 липня. Тобто на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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У Херсоні шампунь коштує понад пів сотні гривень

Жителі тимчасово окупованого Херсона показали ціни на господарчі товари у місцевих магазинах,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, видно, якою є ціна на звичайні засоби гігієни, які купують середньостатистичні українці:

шампунь об'ємом 600 мілілітрів – 607 гривень, або 1214 рублів;

та гель для душу – 450 гривень, або 900 рублів.



Захмарні ціни окупантів на шампунь





Окупанти встановили нереальні ціни на українські товари

Для порівняння, майже аналогічний шампунь об'ємом 900 мілілітрів тієї ж марки в українському магазині коштує 249, 30 гривень.

Ціна на подібний шампунь в Україні / Скриншот 24 каналу

Майже аналогічна ситуація з гелем для душу. В українських магазинах він не коштує навіть 200 гривень.



Ціна на аналогічні гелі для душу в українському магазині / Скриншот 24 каналу

Коротко про гроші на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти на тимчасово окупованих землях влаштовують людям терор не тільки за все українське, а й повністю знищують все минуле життя людей. Зокрема, й економічне.

Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти поспішили запровадили російські рублі. Зокрема, колаборант Євген Балицький вирішив, що з 20 травня суб'єкти господарювання в місті можуть використовувати для розрахунків як гривні, так і рублі. Ба більше, безготівкові розрахунки він дозволив проводити тільки в рублях. Зрадник Балицький затвердив злочинний курс валют – 2 рублі за 1 гривню.

У Херсоні російські окупанти оголосили про "перехід" на рублі ще наприкінці травня. Проте їхні "правила" не працюють, адже самі вороги розраховуються гривнями, які крадуть в українців. Натомість заклади встановили ціни і В гривнях, і у рублях, щоб до них не прискіпувалися окупанти.

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