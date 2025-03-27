У Херсоні спіймали агента ФСБ, якого росіяни намагалися "втемну" підірвати біля ТЦК

СБУ зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт. Цього разу ворожий агент готував вибух біля ТЦК у Херсоні.

У поле зору Росії потрапив безробітний мешканець Черкас, який шукав у телеграм-каналах "швидких" заробітків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Терорист повинен був залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм біля адмінбудівлі. Тим часом ворог мав дистанційно підірвати вибухівку разом із чоловіком.

Втім, фігуранта затримали "на гарячому" якраз біля місця, де мав скоїти теракт.

Це не єдиний злочин чоловіка. Так, на Черкащині на замовлення ФСБ він виконав низку "тестових завдань", зокрема, підпалив об'єкти Укрзалізниці.

Лише після цього агента "відрядили" до Херсона. Там йому надали геолокацію місця, звідки забрати вибуховий пристрій.

Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відслідковувало кожен його крок. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК,

– розповіли у СБУ.

Наразі затриманому повідомили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану, та замаху на вчинення теракту.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Він може сісти довічно з конфіскацією майна.