У Херсоні створили колцентр для місцевих жителів: можна отримати продукти, воду, медикаменти
4 березня 2022 , 19:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
У Херсоні 4 березня створили колцентр для місцевих жителів, які потребують допомоги. Там можна отримати продукти, воду, медикаменти та засоби гігієни.
Колцентр створила Херсонська міська рада. Скористатися допомогою можуть усі охочі місцеві жителі.
Зауважте Не виходить мультиків у окупанта: в Херсоні місцеві заважають знімати пропагандистські ролики
Херсонська міська рада створила колцентр для жителів Херсона, яким необхідна допомога. Тут вони можуть отримати продукти, воду, медикаменти, засоби гігієни,
– мовиться у повідомленні.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.