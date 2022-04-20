У Херсоні вбили блогера Валерія Кулешова: розстріляли в машині біля під'їзду

Російські окупанти продовжують чинити звірства на окупованих територіях. З'явилась інформація про те, що вони вбили місцевого блогера.

Мовиться про Валерія Кулешова. Про вбивство повідомив депутат облради Сергій Хлань.

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Що відомо про загиблого

Є інформація, що Кулешова розстріляли біля під'їзду його будинку в Шуменському мікрорайоні. Він перебував у авто Mazda чорного кольору. Сталося це приблизно о 8:15.

Місцеві знали його як проросійського блогера. До 2015 року працював у міліції. Спочатку опером у Дніпровському РОВД, а потім слідчим у Комсомольському. Мав статус учасника АТО.

Відколи почалась активна фаза війни, то Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв.

Коли росіяни захопили Херсон, то став волонтером. Його так званим штабом став колишній офіс партії мера Ігоря Колихаєва.

Там нібито неодноразово бачили депутатів міської ради та активістів.

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