У Херсоні викрали українського активіста Олександра Тарасова

Активіста Олександра Тарасова, який активно висвітлював українські мітинги в Херсоні проти окупації, викрали невідомі.

Олександр Тарасов відомий своєю проукраїнською позицією. Він активно висвітлював події останніх днів у Херсоні та мітинги місцевих мешканців проти окупації.

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За даними "Самооборона Херсон", Тарасова викрали невідомі люди на чорному мерседесі з не місцевими номерами.

Олександа Тарасова викрали невідомі / Фото "Самооборона Херсона"

Повний текст повідомлення:

Викрадено Олександра Тарасова, котрий активно висвітлював мітинги українського Херсона проти окупації та виступав за них, закликав людей виходити і відстоювати своє право бути українцями. Вкрали на Ушакова поблизу спорттоварів. Викрадачі пересуваються на чорному мерседесі віта з не херсонськими номерами. Якщо вам стане відоме його місцезнаходження, повідомте.

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