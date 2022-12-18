Був у човні: патрульні під обстрілом врятували 64-річного чоловіка, що не міг пересуватися

Правоохоронці з Одеси виконують обов'язки у звільненому Херсоні. Вони врятували чоловіка, який перепливав Дніпро й потрапив під обстріл.

Про це розповіли у патрульній поліції Одеської області. Зазначили, що інцидент трапився 18 грудня.

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"Сьогодні одеські патрульні, які виконують службові обов'язки у місті Херсон, отримали виклик про чоловіка, що на човні прямував до Херсона з лівого берега річки Дніпро, аби евакуюватися", – розповіли у поліції.

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Чоловік мав травмовану ногу

Поліцейські побачили чоловіка, коли той перепливав ріку. Саме тоді російські вбивці почали атаку з мінометів та стрілецької зброї.

Як з'ясувалося, громадянин мав травму ноги та не міг самостійно пересуватись. Не гаючи часу, інспектори на спеціальних ношах евакуювали 64-річного чоловіка в безпечне місце та передали медикам, – повідомили правоохоронці.

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