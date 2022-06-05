У Херсоні, ймовірно, окупант влаштував масову ДТП: є загиблі та поранені

У Херсоні у неділю, 5 червня, сталася масова ДТП. Ймовірно, її влаштував російський окупант.

За даними місцевих телеграм-каналів, аварія сталася на перехресті Ушакова та вулиці Кулика. Водій Toyota гнав зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Очевидці розповіли, що від удару автівку підкинуло мало не до дротів тролейбуса.

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Водій Toyota – вочевидь, російський окупант – втік з місця трагедії. У салоні автомобіля було чимало документів. За словами очевидців, Toyota часто їздила з російськими окупантами.

Спершу повідомили про одну жертву трагедії – жінку. Водночас згодом кількість загиблих зросла до 2. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. Їх госпіталізували. Водночас через те, що російські загарбники відключили зв'язок у Херсоні, очевидці не відразу змогли викликати швидку. Дорогоцінний час втратили.

Тим часом винуватцю аварії було абсолютно байдуже на людей.

Окупант вижив, виліз через багажник, сів у російський військовий тигр і швидко звалили з місця аварії,

– мовиться у повідомленні.

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У Києві авто врізалось у блокпост

Поліція Києва повідомила, що 11 травня на Троєщині сталася ДТП. Ford на шаленій швидкості влетів у бетонні блоки місцевого блокпоста.

Трагедія сталася на Радунській вулиці. Туди відразу вирушили 3 швидкі. Однак від отриманих травм водій та пасажири загинули ще до прибуття медиків. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Маршрутка в'їхала у колонку на АЗС у Львові

ДТП з маршруткою сталося у Львові 20 травня. Вона в'їхала у колонку на території АЗС.

Відразу повідомили про 6 постраждалих. Одну постраждалу госпіталізували. Іншим – надали необхідну допомогу на місці події. Інцидент стався близько 18:30 на Стрийській вулиці.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України.

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